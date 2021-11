Rétrofestival : il y a 60 ans, le Grand Prix de Caen n'avait pas lieu

Mais en 1955, une tragédie met entre parenthèses l'édition prévue le 24 juillet, dont les affiches sont déjà visibles dans la ville de Caen. "C'était le 11 juin, lors des 24h du Mans, relate Alain Marie, grand passionné d'histoire automobile. Après une collision entre deux voitures, celle de Pierre Levegh décolle et explose en s'écrasant contre un muret, projetant de nombreux débris dans la foule amassée." Le pilote est tué sur le coup, comme 83 spectateurs.

1955, année d'échecs

Depuis plusieurs années, Alain Marie est sollicité par le Rétrofestival pour raconter les éditions du Grand Prix de Caen, 60 ans avant. "Difficile de le faire cette année, puisque cet accident a fait annuler l'édition 1955". Le spécialiste s'est donc penché sur les pilotes présents aux 24h du Mans de 1955, et qui s'étaient illustrés à Caen auparavant.

"Quatre étaient déjà venus ici. C'était le cas de Pierre Levegh en 1953. Il y avait conduit la plus grosse cylindrée du circuit et était donc parti une demi-heure après les autres. L'année précédente, toujours à Caen, Jean Behra terminait deuxième de la course. En 1955, il devait abandonner sa participation au Mans, fauché par une voiture peu de temps avant le départ. Celui qui l'avait battu à Caen était Maurice Trintignant, également vainqueur en 1954 sur la Prairie, mais pas en forme en 1955 au Mans. Pierre Chancel ne verra pas non plus l'arrivée des 24h du Mans cette année-là."