Il y a quelques jours, c'est un peu sur ce même modèle que deux trentenaires caennais, Etienne Carpentier et Geoffroy Riou, ont lancé le site "Ah les gosses !". Chacun peut y laisser les réflexions souvent drôles et insolites de ses enfants. C'est en postant des réflexions de son fils sur les réseaux sociaux qu'Etienne Carpentier s'est lancé dans le projet. Devant les réponses amusées d'autres parents, il s'est convaincu de la pertinence du projet :

Le nouveau "VDM" est caennais ! Impossible de lire le son.

Mais la comparaison avec le site "VDM" s'arrete là. Car "Ah les gosses !" ouvre la possibilité d'y partager des photos, réparties ensuite en catégories. "On peut y mettre les dessins, les déguisements de ses enfants ou les assiettes que les parents préparent... Une catégorie est intitulée "carnage", et répertorie les photos d'enfants qui mangent un yaourt et s'en sont mis partout, ou une chambre sens dessus-dessous", poursuit Etienne Carpentier. Quand le site doyen répertorie les malheurs de la vie quotidienne, "Ah les gosses" se veut plus positif, joyeux, et recense lui davantage les moments de partage avec les enfants. "Comme un carnet de suivi des meilleures moments de nos enfants".

Le site web, ahlesgosses.fr, peut être alimenté par les internautes gratuitement et sans aucune inscription. "On espère que les gens qui lisent cet article partageront leurs propres photos !", espèrent les concepteurs.