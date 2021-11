Paris (AFP). Tunisie: Hollande ne peut pas confirmer la présence de Français parmi les victimes

François Hollande a indiqué vendredi après-midi ne pas pouvoir encore "confirmer la présence" ou non "de Français" parmi les victimes de l'attentat à Sousse en Tunisie. "Nous n'avons pas l'identité de toutes les victimes. Nous faisons tout pour avoir ces informations et soulager l'angoisse des familles concernées", a dit le chef de l?État, qui s'exprimait à l'issue d'un Conseil restreint à l?Élysée. Le Quai d'Orsay a ouvert une cellule de crise en lien avec l'attentat de Sousse, a déclaré de son côté un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Un numéro d'appel (01.43.17.56.46) a aussi été mis en place à destination des familles qui ont des proches en Tunisie et qui s'inquièteraient pour eux. "Il n'y a pas de lien à établir" entre l'attaque en Tunisie et l'attentat perpétré vendredi matin en France contre une usine en Isère, "si ce n'est que le terrorisme est notre adversaire, notre ennemi", a encore ajouté François Hollande. Vingt-sept personnes, dont des touristes étrangers, ont été tuées vendredi lorsqu'un homme armé a ouvert le feu dans un hôtel de la station balnéaire de Sousse, le pire attentat de l'histoire récente de la Tunisie.

