Saint-Quentin-Fallavier (France) (AFP). Attentats islamistes - EN DIRECT

16:52 - "Pensées émues et solidaires pour les victimes des odieux attentats terroristes en Isère et en Tunisie. Ne cédons jamais!" tweete le commissaire européen aux Affaires économiques et financières Pierre Moscovici. 16:40 - Sur l'attentat en Tunisie: "Je ne peux pas encore confirmer la présence de Français sur la liste des victimes", dit Hollande. 16:39 - Le président français annonce que Vigipirate va être porté à son niveau d'alerte "maximale" pendant trois jours en Rhône-Alpes. 16:39 - Hollande précise que l'individu responsable de l'attentat en Isère a été interpellé par les forces de sécurité, grâce notamment "à des pompiers particulièrement courageux." 16:38 - Hollande à l'issue du conseil restreint : "Toute la question est de savoir s'il y a des complices". 16:23 - A Saint-Quentin-Fallavier, les pompiers ont bâché de noir la zone où la tête a été retrouvée pour la cacher des regards. Deux drapeaux islamistes étaient néanmoins visibles sur le grillage vert entourant le site, selon une journaliste de l'AFP, signe d'une probable mise en scène. 16:21 - L'attentat près de Sousse intervient à quelques jours seulement du lancement de la saison estivale, dans un pays où le tourisme représente environ 7% du PIB et quelque 400.000 emplois directs et indirects. En avril, le secteur avait déjà enregistré de très mauvais résultats, avec un recul (sur un an) de 26% aussi bien du nombre de touristes et des recettes, selon la Banque centrale tunisienne. 16:17 - Tunisie: l'auteur de l'attentat sanglant dans un hôtel près de Sousse est un étudiant tunisien inconnu de la police, a annoncé le secrétaire d'Etat aux affaires sécuritaires, Rafik Chelly. "Il est Tunisien, originaire de la région de Kairouan (l'une des villes saintes de l'islam, située dans le centre de la Tunisie, ndlr). C'est un étudiant", a déclaré le responsable à la radio Mosaïque FM. "Cette personne n'était pas connue (de nos services)", a-t-il ajouté. 16:16 - Le chef d'entreprise du Rhône décapité était l'employeur de l'auteur présumé de l'attaque qui a été interpellé, selon une source proche du dossier. C'est la première personne décapitée en France lors d'une attaque terroriste, une pratique fréquemment utilisée en Syrie et en Irak par le groupe Etat islamique (EI). 16:14 - LE CHEF D'ENTREPRISE ETAIT L'EMPLOYEUR DU SUSPECT, INDIQUE UNE SOURCE PROCHE DU DOSSIER 16:13 - Une équipe de pompiers, appelée en secours, a été accueillie par Salhi au cri de "Allahou Akbar" (Dieu est le plus grand), a poursuivi la source proche du dossier. Les pompiers sont parvenus à le ceinturer et à le maîtriser en attendant l'arrivée des gendarmes. Selon une autre source, l'attaque n'a pas fait d'autre victime que le chef d'entreprise de la banlieue de Lyon, contrairement à ce qui avait été auparavant annoncé par d'autres sources qui avaient fait état de deux blessés légers. 16:08 - Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme retrouvé décapité serait âgé d'environ 45 ans. Son entreprise de transports disposait d'une habilitation pour entrer sur le site d'Air Products. Selon l'analyse des images de vidéosurveillance, sa tête a été mise sur un grillage par son assassin présumé, a indiqué une source proche du dossier. L'auteur présumé de l'attentat, Yassin Salhi, 35 ans, a ensuite repris le volant de la camionnette et percuté des bouteilles de gaz, provoquant une explosion. Il est ensuite sorti du véhicule pour se rendre dans un bâtiment proche et manipuler d'autres bouteilles. 15:57 - Manuel Valls, qui a écourté son voyage en Amérique du Sud, assiste actuellement à l'ambassade de France à Bogota au Conseil de défense à l'Elysée, via une conférence téléphonique, rapporte le journaliste de l'AFP, Marc Préel. Il doit décoller vers 17H00 heure française pour Paris, à bord de l'A330 du président Hollande. Atterrissage prévu vers 03H00 du matin à Orly. Le Premier ministre avait appris l'attentat dans la nuit, décalage horaire oblige avec la Colombie (7 heures de différence). Enfermé dans une salle avec ses conseillers, il en est sorti vers 06H45 du matin pour faire une déclaration devant quelques journalistes, fustigeant une attaque "abjecte" du "terrorisme islamiste", dans le hall de la résidence. Contraste avec la veille au soir, où il présidait une réception avec la communauté française de Bogota dans cette même jolie résidence aux murs blancs. 15:50 - La grande mosquée de Paris "condamne avec la plus grande fermeté la barbarie terroriste qui a encore frappé notre pays", déclare son recteur Dalil Boubaker, dans un communiqué. 15:48 - Dans l'entourage du président Hollande, on précise que l'attaque en Tunisie sera également évoquée lors du conseil restreint. 15:45 - Hollande et le président tunisien Essebsi expriment "leur solidarité face au terrorisme". Lors d'un entretien téléphonique, "les deux présidents ont exprimé leur solidarité face au terrorisme et leur intention de poursuivre et intensifier leur coopération dans la lutte contre ce fléau", selon un communiqué. 15:44 - Début du conseil restreint . "Il s'agit de faire le point sur les derniers éléments connus de l?attentat", précise l?entourage du président Hollande. 15:43 - "Hier (jeudi), il était au travail, il est rentré, normal. On a passé une nuit normale et puis le matin, comme d'habitude, il est parti au travail", explique-t-elle. "On est des musulmans normaux, on fait le ramadan. Normal. On a trois enfants, une vie de famille normale", résume-t-elle, ne voyant "pas l'intérêt ou pourquoi" il aurait fait ça. Elle dit avoir appris "les mauvaises nouvelles" par sa belle-soeur. "Au journal, ils disent que c'est un acte terroriste, mais c'est pas possible. Moi, je le connais, c'est mon mari, on a une vie de famille normale", a-t-elle insisté. Pendant la conversation, elle tente d'appeler son mari, en vain. "Et puis le ministre de l'Intérieur, pourquoi il ne m'a pas appelée moi?" "Qui je peux appeler pour qu'il me donne plus de renseignements, parce que là je ne comprends rien. J'ai peur de faire quoi que ce soit", ajoute-t-elle encore. 15:42 - "J'ai le coeur qui va s'arrêter", "je ne sais pas ce qui se passe": interrogée par Europe 1 avant son interpellation par la police, l'épouse de Yassin Salhi, arrêté pour l'attentat a dit son incompréhension, décrivant "une vie de famille normale"."Je sais pas ce qui se passe là, j'allume la télé, qu'est-ce qui se passe? Il a été arrêté?", s'affole son épouse qui a été interpellée près de Lyon, selon une source judiciaire. "Il est parti au travail ce matin à 07H00", raconte-t-elle, ajoutant que son mari "fait de la livraison () livre des cartons, des commandes, des choses comme ça". - Un homme discret -

