Tunis (AFP). Tunisie: 27 morts, dont des touristes, dans l'attaque de Sousse

Vingt-sept personnes, dont des touristes étrangers, ont été tuées vendredi lorsqu'un homme armé a ouvert le feu dans un hôtel de Sousse, au sud de Tunis, a annoncé à l'AFP le ministère de l'Intérieur. Le bilan est passé à "27 morts et parmi eux figurent des touristes", a déclaré le porte-parole du ministère, Mohamed Ali Aroui, sans pouvoir fournir de précision pour l'instant sur leur nationalité. "C'est une attaque terroriste contre l'hôtel () Marhaba à Sousse. L'assaillant a été abattu", avait-il auparavant déclaré à la télévision nationale. M. Aroui n'a toutefois pas écarté l'existence d'un ou plusieurs autres assaillants. Un bilan précédent faisait état de 19 morts. La télévision nationale avait auparavant annoncé que des tirs avaient éclaté sur une plage devant un hôtel de la zone touristique de Sousse, à environ 140 km au sud de Tunis. L'an dernier, un kamikaze s'était fait exploser sur une plage de Sousse, sans faire de victimes. Cette nouvelle attaque est survenue un peu plus de trois mois après l'attentat sanglant contre le musée du Bardo à Tunis revendiquée par le groupe jihadiste Etat islamique (EI). 21 touristes et un policier tunisien avaient péri dans cette attaque menée le 18 mars. Après cet attentat, le secteur stratégique du tourisme a enregistré en avril de très mauvais résultats, avec un recul sur un an de 25,7% du nombre de touristes et de 26,3% des recettes touristiques en devises.

