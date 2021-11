Saint-Quentin-Fallavier (France) (AFP). Attentat dans une usine de l'Isère: un mort décapité et deux blessés

Un homme "abjectement décapité", des drapeaux islamistes et deux personnes blessées dans une explosion: un attentat, dont l'auteur présumé a été arrêté, a été commis vendredi dans un site de gaz industriels en Isère, près de Lyon, moins de six mois après ceux de Paris. L'attaque est survenue vers 10H00 dans une unité du groupe américain Air Products située dans une vaste zone logistique à Saint-Quentin-Fallavier, entre Lyon et Bourgoin-Jallieu, non loin de l'aéroport Saint-Exupéry. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Selon les premiers éléments, l'auteur de l'attentat est arrivé dans une voiture bénéficiant d'un agrément pour accéder au site, classé Seveso et par conséquent protégé, et a foncé sur des bonbonnes des gaz, stockées en très grand nombre. Une "énorme explosion", selon un riverain, s'est alors produite. Les gendarmes dépêchés sur place découvraient un corps "abjectement décapité", puis une tête accrochée au grillage d'enceinte: celle d'une victime "innocente" en cours d'identification, selon les termes du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, qui s'est très rapidement rendu sur place depuis le département voisin du Rhône où il était en visite. Le suspect, arrêté sur les lieux par un pompier qui intervenait pour l'explosion, avait été fiché en 2006 par les services de renseignements pour "radicalisation" et était "en lien avec la mouvance salafiste", selon le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Cette fiche n'avait pas été renouvelée en 2008, a ajouté le ministre, précisant que Yassine Salhi (orthographe non confirmée), 35 ans, n'avait pas de casier judiciaire. Au moins un autre homme a été interpellé vendredi dans le cadre de l'enquête. "Un véhicule a été repéré en train de faire des allers-retours suspects en périphérie de l'enceinte, son numéro d'immatriculation a été relevé et son propriétaire a été identifié. Il a été arrêté", a détaillé une source proche du dossier. Aucun lien formel n'a toutefois été établi à ce stade entre l'attaque et cet homme. - Hollande de retour de Bruxelles - Le président François Hollande, qui participait à un sommet européen à Bruxelles, a confirmé une attaque "de nature terroriste", justifiant son retour "en tout début d'après-midi" à Paris pour y présider un conseil restreint à 15h30. Le Premier ministre Manuel Valls, depuis l'Amérique du Sud, a lui ordonné une "vigilance renforcée" sur tous les sites sensibles de la région Rhône-Alpes, avant d'écourter lui aussi son voyage. L'attentat en France a eu lieu alors que s'est produit en Tunisie une attaque contre un hôtel de Sousse qui a fait 27 morts, dont des touristes étrangers. En Isère, les pompiers ont masqué la zone où a été retrouvée la tête d'une bâche de plastique noir. Deux drapeaux islamistes étaient également visibles sur le grillage, selon une journaliste de l'AFP, ce qui indique une probable mise en scène, l'exhibition d'une tête rappelant la signature du groupe terroriste Etat islamique. Les accès au site Air Products, qui n'a jamais connu d'accident industriel selon le maire de la commune voisine de Villefontaine, ont été bouclés. Aucun dégât n'était apparent depuis les abords. "Je bricolais sur le pas de la porte et j'ai entendu une énorme explosion. J'ai pensé à un avion qui passait le mur du son tout en devinant aussitôt que c'était grave. Il y a beaucoup d'entreprises classées Seveso dans le coin. Jamais je n'aurais pensé à un attentat", a raconté à l'AFP un retraité vivant à 600 mètres des lieux. - 'Attentat diabolique en plein ramadan' -

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire