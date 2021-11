Saint-Quentin-Fallavier (France) (AFP). Cazeneuve: la victime innocente a été abjectement décapitée

L'homme retrouvé mort vendredi sur le site d'une usine en Isère est "une victime innocente qui a été assassinée et abjectement décapitée", a affirmé le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve à Saint-Quentin-Fallavier. "La victime est en cours d'identification", a poursuivi le ministre sur le site de l'usine. "J'ai une pensée émue pour les victimes de ces actes et plus particulièrement pour cette personne innocente qui a été assassinée et abjectement décapitée et pour les victimes des attentats du mois de janvier", a-t-il déclaré. L'auteur présumé de l'attentat a été fiché en 2006 par les services de renseignements pour "radicalisation" et était "en lien avec la mouvance salafiste", a annoncé le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. La fiche n'a pas été renouvelée en 2008, a ajouté le ministre, qui a précisé que l'auteur présumé, Yassine Salhi (orthographe non confirmée), âgé de 35 ans, n'avait pas de casier judiciaire.

