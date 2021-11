Petit-Quevilly : il roule en état d'ivresse et provoque un accident

Sur les coups de 11h50 jeudi 24 juin, police secours est alerté par des témoins d'un accident rue Jacquard à Petit-Quevilly. La patrouille de police se rend sur place et découvre que cinq plots en fonte ont été arrachés par un véhicule. Les policiers retrouvent ce véhicule en question stationné à un carrefour. La voiture est enfoncée à l'avant, et un des plots en fonte est coincé sous la voiture. Aux côtés du véhicule, on homme titubant se tient contre un mur d'une maison pour éviter de tomber. Lorsque la police s'approche de lui, il tente de prendre la fuite. C'est sans mal que les policiers le rattrapent et l'interrogent. L'individu semble en état d'ivresse et refuse de souffler dans l'éthylomètre, il n'a pas de papiers sur lui.

Il refuse de se soumettre

Des témoins confirment qu'il s'agissait bien de lui au volant de la voiture incriminée. L'individu de 45 ans et demeurant Thivernal-Grignon dans l'Essonne, est conduit à l'hôpital pour des prélèvements sanguins qu'il refuse également. Suite au refus de se soumettre, six points lui ont été retirés de son permis de conduire, qui lui a d'ailleurs été retiré. Il devra payer également une amende.