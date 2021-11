EN DIRECT - Attentat en Isère

18:10 - Selon les images de la vidéosurveillance, le chauffeur avait préalablement placé la tête tranchée de son employeur, propriétaire du véhicule, sur le grillage extérieur, entourée de drapeaux islamistes.

16:55 - Annonce de François Hollande : le plan Vigipirate porté à son niveau maximum en région Rhône-Alpes pour trois jours "alerte attentat".

16:25 - Yassin Salhi est arrivé à bord d'une camionnette d'un prestataire de l'usine. C'est pour cette raison qu'il a pu entrer dans l'enceinte, après avoir déposé la tête de son patron sur le grillage.

16:00 - La victime décapitée était le patron de Yassin Salhi, l'auteur présumé de l'attaque.

15:30 - L'auteur présumé de l'attentat en Isère est un homme discret qui menait une vie sans histoire dans un quartier tranquille de la ville ouvrière de Saint-Priest, dans la banlieue de Lyon.

14:22 - Au moins une interpellation supplémentaire dans l'enquête sur l'attentat en Isère, indique une source proche de l'enquête.

13:42 - Bernard Cazeneuve livre l'identité du suspect, Yassine Salhi.

13:40 - La victime "innocente" est "en cours d'identification", précise Bernard Cazeneuve.

13:39 - Manuel Valls devrait s'exprimer d'ici 10 min. Il devrait annoncer l'annulation de la partie équatorienne de son voyage (Ambassade de France en Colombie).

13h35 - Bernard Cazeneuve confirme qu' un pompier du Service départemental d'incendie et de secours de l'Isère qui, "avec beaucoup de courage et de sang froid, a procédé à la mise hors d'état de nuire" du suspect interpellé.

13:30 - L'auteur présumé de l'attentat a été "en lien avec la mouvance salafiste", précise Bernard Cazeneuve. Le ministre de l'Intérieur ajoute que la France est exposée à un "risque terroriste très élevé".

12:28 - François Hollande est à Bruxelles pour les négociations sur la Grèce. Il sera de retour "en tout début d'après-midi" à Paris après cet attentat en Isère, annonce l'Elysée. Un Conseil de défense est programmé pour 15 heures à l'Elysée (ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian).

12:15 - Deux hommes ont pénétré, en voiture, dans l'entreprise du groupe Air Products à Saint-Quentin-Fallavier. Ils ont foncé dans plusieurs bonbonnes de gaz, provoquant une"détonation". Les deux hommes ont ensuite tenté, en vain, d'ouvrir manuellement les bonbonnes afin de provoquer une forte explosion.

12:05 - L'enquête a été confiée à la sous-direction antiterroriste (SDAT) et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) notamment pour "assassinat et tentatives d'assassinats en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste". Elle vise aussi les chefs de destruction par une substance explosive en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes, annonce le procureur de la République dans un communiqué.

11:59 - L'auteur présumé de cet attentat, arrêté par les gendarmes, était connu des services de renseignements, selon une source proche de l'enquête qui confirme les informations du Dauphiné libéré. Des recherches sont en cours pour vérifier s'il n'était pas accompagné d'un complice.

11:55 - Attaque avec une voiture. D'après le Dauphiné libéré, le véhicule "a fait irruption dans la société peu avant 10 heures effectuant du rodéo dans la cour afin de percuter des bonbonnes de gaz présentes sur le site".

11:40 - Le parquet antiterroriste se saisit de l'enquête sur l'attentat (parquet).

11:38 - Tête décapitée et recouverte d'inscriptions en arabe, accrochée à un grillage (source locale).

11:35 - Manuel Valls, ordonne une "vigilance renforcée" sur tous les sites sensibles en Rhône-Alpes.



11:15 - La député PS de l'Isère Joëlle Huillier affirme sur BFM TV qu'un homme a déjà été interpellé peu après l'attaque.

11:15 - Selon des premiers témoignages cités par des chaînes d'information françaises, un homme a forcé un barrage à l'entrée de l'usine de produits chimiques dans la localité.

11:12 - Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, se rend immédiatement sur place, indique son entourage.

11:08 - EN DIRECT - Une personne est morte et plusieurs autress ont été blessées dans un attentat commis ce matin dans une usine de gaz industriels à Saint-Quentin-Fallavier, dans le nord de l'Isère, a-t-on appris de source proche du dossier. L'auteur présumé de l'attentat est entré dans l'usine un drapeau islamiste à la main et il a fait sauter plusieurs bonbonnes de gaz, a ajouté cette source. Un corps décapité a été retrouvé à proximité de l'usine.