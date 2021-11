Commune nouvelle : vifs échanges en marge du conseil municipal

Samedi 20 juin, le groupe Front de Gauche de l'agglomération cherbourgeoise a récolté des pétitions aux quatre coins de la CUC, pour demander une consultation citoyenne sur le sujet de la commune nouvelle.

Ce projet, qui consiste à rassembler les cinq communes existantes pour ne former qu'une entité administrative (tout en conservant des communes "déléguées" pour les compétences de proximité), est en ce moment présenté aux citoyens lors de réunions publiques dans les quartiers. Les cinq maires et le président de la communauté urbaine souhaitent l'entériner avant le 1er janvier 2016, afin de bénéficier d'un coup de pouce financier de l'Etat. Selon eux, il serait très compliqué d'organiser un référendum avant cette date, d'autant que les élections régionales se tiennent les 6 et 13 décembre.

Mais le Front de Gauche a remis au maire de Cherbourg, au début du conseil municipal du jeudi 25 juin, près de 2200 pétitions réclamant une consultation des électeurs ou un référendum. "Votre projet se fait au forceps, il est encore temps de corriger le tir" ont déclaré des militants, présents dans le public du conseil. "En 1999, un référendum avait été organisé sur le Grand Cherbourg. Pourquoi ce qui était valable à l'époque ne l'est plus aujourd'hui ?"

David Margueritte, élu Les Républicains, approuve la consultation des citoyens. "Nous ferions campagne pour le projet de commune nouvelle en cas de référendum, mais au moins cela permettrait de connaître l'avis de la population, c'est le moyen le plus simple pour savoir ce que pense le peuple."