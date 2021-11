Les promoteurs immobiliers à l'assaut du Jardin des Plantes à Rouen

Sur une rive gauche parfois boudée, le quartier du Jardin des Plantes, proche de St-Sever, fait exception et attire les promoteurs. Deux programmes y sont commercialisés en ce moment par Adim Normandie-Centre, filiale de Vinci. Deux autres - Le Clos Saint-Clément de Nexity et ses 31 logements et Ovalii d'Investir Immobilier - doivent être livrés fin 2016.

84 logements construits pour 2017

Le premier est baptisé Millefiori. Cette résidence, construite le long de la rue Linné, comprend 33 appartements et 12 maisons. "Le prix d'appel est de 108 000€ ", précise Franck Bleuzen, directeur d'Adim Normandie Centre. La seconde résidence, Aroma, est située à l'angle des rues Dufay et du Commandant Lethullier-Pine et comprend 39 appartements. Douze ont déjà été pré-commercialisés. Pour Le Clos Saint-Clément, les trois pièces se vendent à partir de 182 000€ tandis que les appartements de même taille d'Ovalii débutent à 179 000 €.

Un véritable poumon

Pour les programmes Vinci, les travaux ne commencent que début 2016 pour une livraison à la mi-2017. Adim Normandie-Centre ne doute pas de la réussite de ces programmes : "Le Jardin des Plantes offre un cadre de vie agréable, à la fois en ville et au cœur d'un écrin de verdure, à proximité des commerces et à huit minutes du centre-ville de Rouen", énumère Franck Bleuzen, qui compte également sur l'émergence prochaine de l'écoquartier Flaubert pour attirer des habitants. Et si le véritable poumon de la ville se déplaçait rive gauche ?