Des petits-déjeuners sur le Paris-Caen-Cherbourg

L'expérimentation fait suite à la venue de Guillaume Pépy, président de la SNCF, à Caen le 4 mai : les trains, au départ de Cherbourg, de 5h47 et 7h37 et celui, au départ de Paris Saint-Lazare, de 7h07. La carte sera composée d’un petit déjeuner express à 3,90€ et d’un petit déjeuner complet à 5,90€, servi à la place.

Objectif de la manœuvre : estimer l’intérêt des voyageurs pour ce type de service et évaluer la faisabilité technique et logistique de la prestation. Selon les modalités de financement et de viabilité de cette offre, elle pourrait être mise en place d’ici la fin 2015.