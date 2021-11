Dieppe (AFP). Solitaire du Figaro: Yann Eliès vainqueur sur tapis vert

Yann Eliès a remporté jeudi sur tapis vert la 46e Solitaire du Figaro, bénéficiant d'une pénalité infligée à Xavier Macaire, arrivé le premier à Dieppe (Seine-Maritime), terme de la 4e et dernière étape, mais sanctionné pour avoir pénétré dans une zone interdite. Macaire (Skipper Hérault) a franchi la ligne d'arrivée jeudi à 02h14 (heures françaises), 3 j 09 h et 14 min après avoir quitté Torbay (sud de l'Angleterre) pour une ultime et interminable étape, caractérisée par des vents erratiques et de nombreux retournements de situation. Adrien Hardy (Agir Recouvrement) a pris la 2e place de l'étape et Vincent Biarnes (Guyot Environnement) la 3e. Macaire (Skipper Hérault) pointait en 2e position au classement général au départ de Torbay, à 57 min 03 sec du leader Eliès (Groupe Queguiner - Leucémie Espoir), qui a fini en 17e position à Dieppe, 1 h et 12 min après Macaire. Le jury, saisi par la direction de course, Eliès et Gildas Morvan (Cercle Vert), a délibéré jeudi après-midi et infligé une pénalité de 60 minutes à Macaire, qui prend ainsi la 3e place au classement général de la course, derrière Eliès (1er) et Charlie Dalin (Skipper Macif 2015/2e). "La zone de Paluel est définie dans les instructions de course comme zone interdite à la navigation, au mouillage, etc. Il s'agit de l'arrêté 19/2010 de la préfecture maritime. L'instruction de course numéro 10 fait référence aux zones interdites à la navigation définie dans les documents nautiques", a expliqué le jury. - Avec Poupon, Le Cam, Desjoyeaux et Beyou - "L'instruction de course 10 conclue qu'il est de la responsabilité des skippers de connaître les zones interdites ou réglementées. Par conséquence, en naviguant dans la zone interdite de Paluel, Xavier Macaire a enfreint l'instruction de course 10 (). Il est (donc) pénalisé de 60 minutes sur l'étape numéro 4". "Le skipper reconnaît être entré dans la zone interdite et avoir été informé par Adrien Hardy, ont conclu les jurés. Il n'a pas tenu compte de cet avis. Il n'avait pas intégré cette zone dans sa cartographie du bord". "Je m'en veux de ne pas l'avoir gagnée sur l'eau, mais je suis content de rentrer dans le cercle des triples vainqueurs" du +Figaro+, a déclaré Eliès, qui rejoint Philippe Poupon, Jean Le Cam, Michel Desjoyeaux et Jérémie Beyou. Le jury a pris "une décision terrible, a-t-il ajouté. Je ne suis pas dans (la) tête (de Macaire), mais ce doit être terrible". Une flotte de 39 skippers avait pris le départ de la 46e édition de cette course le 31 mai de Bordeaux (Pauillac). La Solitaire du Figaro 2014 avait été remportée par Beyou, 4e cette année.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire