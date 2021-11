Ils seront exactement 10 000 dans la Manche et dans l'Orne, et 8 818 dans le Calvados à plancher sur le Français, les Maths, l'Histoire-Géo et l'Éducation civique à l'écrit, ainsi que l'Histoire des Arts à l'oral, pendant ces deux jours. En 2014, ils étaient 18 245 collégiens, dont 81,6% ont obtenu le diplôme.