Numérique : la Normandie obtient le nouveau label national French Tech !

En mars dernier, la Métropole Rouen Normandie, les agglomérations du Havre et de Caen, soutenues par les deux régions normandes et plus de 200 acteurs du numérique, déposaient un dossier de candidature pour obtenir le label French Tech.

Une gouvernance collective

Trois mois plus tard, la candidature se révèle payante avec l'obtention du précieux sésame. Si, pour l'heure, les possibilités ouvertes par l'acquisition de ce label restent quelque peu floues, quelques informations filtrent déjà. Tout d'abord, une gouvernance collective va être mise en place et regroupera, en plus des collectivités, les entreprises, investisseurs, chercheurs et acteurs du numérique.

Un club du numérique normand

De cette gouvernance collective naître un Normandy Tech 40 qui œuvrera à stimuler l'innovation et permettra également l'accompagnement de 40 entreprises régionales. A l'étude également, la structuration d'une diaspora normande : en feront partie les ambassadeurs du territoire, qui développent déjà leurs affaires à l'étranger comme la start-up haut-normande Bunkr.

Faciliter l'innovation

Enfin, côté financier, cette labellisation donne droit à un soutien de l'Etat qui pourrait se traduire par le cofinancement d'accélérateurs d'entreprises, comme ces fameux incubateurs où naissent une majeure partie des start-up à succès.

Cette labellisation tombe la veille de l'ouverture du NWX Summer Festival à Rouen qui a pour but de donner les clés du numérique au grand public.

Les réactions :

Frédéric Sanchez, président de la Métropole Rouen Normandie, Edouard Philippe, président de la CODAH (Le Havre)et Joël Bruneau (président de Caen-la-Mer) : "L'obtention du label French Tech est le résultat d'un travail d'équipe : c'est la complémentarité entre Le Havre, Caen et Rouen qui a gagné ! Avec ce portage collectif du dossier par les trois grands pôles de Normandie, nous avons fait la démonstration que l'union fait la force : en ce sens la démarche est exemplaire. En nous mettant sur la carte de France des territoires numériques innovants, la labellisation constitue une promesse et un défi : en lien avec tous les acteurs de l'écosystème, il faut que nous, collectivités, sachions renforcer la dynamique qui s'est créée et, en continuant d'accompagner les entreprises, jouer pleinement notre rôle pour renforcer l'attractivités de nos territoires et de notre région."

Nicolas Mayer-Rossignol et Laurent Beauvais, présidents des régions Haute-Normandie et Basse-Normandie : "Cette labellisation prouve l'excellence normande dans le domaine du numérique. Cela va permettre à tous les territoires normands d'être plus visibles à l'international et contribuer à développer encore la filière numérique normande. Ce succès est le fruit d'un travail collectif qui a rassemblé tous les acteurs de l'écosystème numérique normand - à Caen, à Rouen et au Havre notamment - dans un projet régional partagé. Le rassemblement fait notre force."