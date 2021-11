Santiago du Chili (AFP). Copa America: le Chili fait chuter l'Uruguay

Le Chili a arraché son billet pour les demi-finales de la Copa America 2015 face à l'Uruguay, tenant du titre qui a terminé avec neuf joueurs un quart de finale très engagé, mercredi à Santiago. La "Roja" s'est imposé 1 à 0 grâce à un but inscrit à la 81e minute par Mauricio Isla qui a ainsi concrétisé la nette domination de son équipe durant toute la rencontre. L'Uruguay, arc-bouté en défense et procédant par contres, a retardé l'échéance, mais l'exclusion à la 63e minute de son attaquant-vedette Edinson Cavani après un deuxième avertissement, l'a assommé. La "Celeste", privé de son buteur-vedette Luis Suarez, qui finit de purger sa suspension pour avoir mordu un adversaire durant le Mondial-2014, a perdu un deuxième joueur, Jorge Fucile, après un violent tacle (88e min). La fin de rencontre a été marquée par des altercations entre joueurs et le Chili a failli alourdir la note par Arturo Vidal, son joueur-vedette arrêté la semaine dernière pour conduite en état d'ivresse. Pour sa première finale de Copa America depuis 1999, le Chili sera opposé au vainqueur du deuxième quart de finale entre la Bolivie et le Pérou programmé jeudi. Le Chili n'a jamais remporté le titre continental, son meilleur résultat restant une finale perdue en 1955, 1956, 1979 et 1987. Le pays-hôte avait déjà fait forte impression lors de la phase de poules qu'il avait terminé avec sept points et dix buts en trois matches

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire