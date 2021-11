Haute-Normandie : le chômage toujours à la hausse

Concernant les catégories A (personnes qui ne travaillent pas du tout), le nombre de demandeurs d'emploi s'établit à 106 312 en Haute-Normandie. Un nombre en augmentation sur un mois (+1,1%). Sur un an, la hausse est encore plus prononcée avec +2,9%. En Seine-Maritime le nombre de demandeurs d'emploi pour les catégories A est de +0,9% sur un mois.

En France, le nombre de personnes ne travaillant pas du tout est en hausse de 5% sur une année. Le chômage de catégorie A augmente donc moins vite en Seine-Maritime qu'à l'échelle du pays.

Catégories A, B et C

En Haute-Normandie, ils sont 167 365 à être inscrits à la fin du mois de mai dans les catégories A, B et C (les catégories B et C concernant le chômage partiel). Sur un an, ce chiffre est en hausse de 5%.

En France, le chiffre est encore plus inquiétant : +7,9% de demandeurs d'emplois dans les catégories A, B et C sur une année.