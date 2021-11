Fin des épreuves du Bac : les premières réactions à Rouen

Romane, Jules, Selma et Ariane, en filière scientifique, ont clôturé les épreuves du baccalauréat avec les sciences de la vie et de la terre. Cette année, les thèmes proposés pour les élèves de terminale ont été la géothermie et la géologie. "L' épreuve n'a pas été trop difficile, on pense qu'on a assez bien réussi", indique Ariane.

Un cru d'épreuves 2015 difficile

Un épreuve qui ne semble pas à l'image de l'examen de cette année : "Les mathématiques et la physique ont été très durs cette année", expriment les quatre élèves à l'unisson. Une complexité à l'image d'une question de l'épreuve d'anglais qui a provoqué de nombreuses plaintes de la part des candidats. Cette accumulation de difficultés inquiète les quatres élèves issus de la filière scientifique, "on pensait décrocher une mention et puis avec les épreuves passées, on y croit un peu moins".

Les candidats seront fixés sur leur sort le mardi 7 juillet, le jour de l'annonce des résultats. Mais avant cela, les candidats auront tout le temps de fêter la fin des épreuves.