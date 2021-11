La Haye (AFP). Pays-Bas: la justice ordonne à l'Etat de réduire les émissions polluantes

Un tribunal néerlandais a ordonné mercredi à l'Etat de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le pays de 25% d'ici à 2020 suite à des poursuites engagées par 900 citoyens contre le gouvernement pour combattre le réchauffement climatique. "Le tribunal ordonne à l'Etat de limiter son volume total de gaz à effet de serre de manière à le réduire d'au moins 25% en 2020 par rapport à 1990", a déclaré le juge Hans Hofhuis lors d'une audience publique au tribunal de La Haye, alors que des applaudissements retentissaient dans la salle. Quelque 900 citoyens avaient entamé une action en justice en avril avec l'aide de l'ONG Urgenda, active dans la défense de l'environnement. Ils demandaient que La Haye prenne des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des Pays-Bas de 40% d'ici à 2020, par rapport aux niveaux de 1990. "Tout le monde est d'accord pour dire que la gravité et l'ampleur du problème climatique rendent nécessaire la prise de mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre", a indiqué le tribunal dans son jugement. "Sur base de la politique actuelle de l'Etat, les Pays-Bas auront réduit leurs émissions de 17% en 2020: cela est sous la norme de 25 à 40% que les scientifiques et les politiques internationales estiment nécessaire pour les pays industrialisés", a assuré le tribunal de La Haye. L'Etat doit donc "faire plus pour contrer le danger imminent causé par le changement climatique, étant donné son devoir de protection de l?environnement", a indiqué la même source. Le contrôle des émissions est l'une des tâches de l'Etat, a assuré la justice, soulignant que les coûts de ces réductions ne seraient pas "inconcevablement élevés". Selon l'ONG et les médias néerlandais, il s'agissait de la première fois qu'une organisation et des citoyens essayaient de faire en sorte que leur Etat soit tenu responsable de son inaction face au réchauffement climatique. Les plaignants avaient demandé aux juges de qualifier un réchauffement climatique de plus de deux degrés Celsius de "violation des droits de l'homme". La communauté internationale s'est fixé pour objectif de limiter à 2°C la hausse des températures mondiales par rapport à l'ère pré-industrielle. En vue du tout premier accord universel sur le climat espéré en décembre à Paris, les Etats sont ainsi invités à rendre publics des engagements nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'UE (28 pays) a fait part de son intention de réduire ses émissions de 40% en 2030 par rapport à 1990, tandis que les Etats-Unis, 2e plus gros émetteur derrière la Chine, veulent les réduire de 26 à 28% entre 2005 et 2025.

