Sortie cinéma : Une seconde mère

Mais, pour cela, elle a dû confier sa propre fille Jessica à ses proches, et ne l'a pas vue depuis des années.

Un jour, celle-ci débarque en ville pour poursuivre ses études. Barbara, la patronne de Val, accepte qu'elle loge dans la modeste chambre de sa mère, à l'intérieur de la maison. Mais Jessica ne comprend pas l'attitude soumise de sa mère, et sa venue va provoquer de salutaires prises de conscience.

Portée par le sourire éclatant de Regina Casé, immense vedette au Brésil, cette œuvre décrit, avec beaucoup de finesse, les relations de classe entre patrons et domestiques et, surtout, la manière dont les riches Brésiliens se déchargent, sur leurs nounous, de l'éducation de leurs enfants. Mais, loin de signer une œuvre politique qui dénonce la soumission des classes populaires vis-à-vis des riches bourgeois brésiliens, la réalisatrice décrit une situation avec beaucoup de nuances, sans jamais porter de jugement sur les uns ou sur les autres. Il reste un magnifique portrait d'une femme et d'une mère, qui se dévoue corps et âme pour éduquer un enfant qui n'est pas le sien. Entourée de comédiens sensationnels, Regina Casé porte le film sur ses larges épaules et incarne cette femme magnifique qui se consacre aux autres.

Comédie dramatique brésilienne. De Anna Muylaert, avec Regina Casé (Val), Michel Joelsas (Fabinho), Camila Márdila (Jessica), Karine Teles (Barbara), Lourenço Mutarelli (Carlos), Helena Albergaria (Edna) (1 h52).