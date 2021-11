Paris (AFP). Espionnage: début du Conseil de défense autour de Hollande à l'Elysée

La réunion du Conseil de défense convoqué dans l'urgence après les révélations de la presse sur l'espionnage américain des présidents français a débuté peu après 09H00 mercredi autour de François Hollande à l'Elysée, a-t-on appris auprès de la présidence. Le Premier ministre, Manuel Valls, ainsi que plusieurs membres du gouvernement (Affaires étrangères, Défense, Intérieur et porte-parole) ainsi que les principaux responsables militaires et des services de renseignement participent à cette réunion. François Hollande réunira ensuite à 12H15 une vingtaine de responsables parlementaires à l'Elysée "pour faire le point" sur ces écoutes, a-t-on appris auprès de son entourage. Outre cette délégation conduite par le président du Sénat, Gérard Larcher (Les Républicains), et celui de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone (PS), le Premier ministre, Manuel Valls, et les ministres de l'Intérieur, de la Justice, des Affaires étrangères et de la Défense participeront à cette réunion, a-t-on précisé de même source. Seront également présents les présidents de groupe à l'Assemblée Bruno Le Roux (PS), Christian Jacob (LR), Philippe Vigier (UDI), Barbara Pompili et François de Rugy (EELV), Roger-Gérard Schwartzenberg (PRG), André Chassaigne (FG) ainsi que les présidents des Commission de la Défense (Patricia Adam, PS), des Lois (Jean-Jacques Urvoas, PS) et des Affaires Étrangères (Elisabeth Guigou, PS). Pour le Sénat, le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, Jean-Pierre Raffarin (LR) et de la Commission des lois, Bruno Retailleau (également président du groupe LR) seront également présents, ainsi que les présidents de groupe Didier Guillaume (PS), Jacques Mézard (PRG), François Zocchetto (UDI), Eliane Assassi (PCF), et Philippe Adnot (délégué des sénateurs non inscrits). Ces révélations Wikileaks publiées par Mediapart et Libération interviennent alors que le Parlement doit définitivement adopter mercredi le controversé projet de loi sur le renseignement.

