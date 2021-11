Paris (AFP). Les Etats-Unis ont espionné les 3 derniers présidents français

Les Etats-Unis ont espionné, au moins entre 2006 et 2012, les trois derniers présidents français, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande, selon des documents du lanceur d'alerte Wikileaks, dévoilés mardi par Libération et Mediapart. Ces documents, classés "Top-Secret", consistent notamment en cinq rapports de la NSA basés sur des "interceptions de communication". Ils étaient destinés à la "communauté du renseignement" américaine, selon Libération.

