Athènes (AFP). Grèce: Tsipras va à nouveau rencontrer Juncker, Draghi et Lagarde

Le Premier ministre grec Alexis Tsipras doit se rendre de nouveau mercredi à Bruxelles pour rencontrer les dirigeants des créanciers de son pays, UE, BCE et FMI, Jean-Claude Juncker, Mario Draghi et Christine Lagarde respectivement, a indiqué mardi soir une source de ses services. Cette nouvelle rencontre intervient après celle de lundi, lors de la réunion des dirigeants de la zone euro à Bruxelles, au cours de laquelle Athènes avait présenté de nouvelles propositions sur des économies de 8 milliards d'euros à effectuer en 2015 et 2016. Ces propositions ont été jugées positives par les créanciers en vue de la conclusion d'un accord visant à débloquer des prêts au pays, qui risque un défaut de paiement fin juin.

