Rouen : les Vikings envahissent la Cathédrale

Initié par la Métropole Rouen Normandie il y a deux ans, l'événement a déjà réuni près de 800 000 spectateurs. Cette année, une création consacrée à l'histoire des Vikings en terre normande est présentée et retrace les invasions scandinaves en Normandie au IXe siècle. "Nous avons souhaité offrir de la nouveauté, par rapport à la narration et aux effets, indique Pierre-Yves Toulot, cofondateur de Cosmo Av, entreprise spécialisée dans la mise en œuvre de projections monumentales. Le traitement de cette période historique n'est pas évident car il ne nous reste que très peu de traces. Nous avons opté pour un point d'approche moderne et contemporain." Un spectacle en trois dimensions, aux musiques épiques, à découvrir dès aujourd'hui sur le parvis de la Cathédrale.

Pratique. Jusqu'au 31 juillet, c'est à partir de 23h chaque soir.