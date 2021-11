Cet homme de 61 ans est tombé du deuxième étage de son habitation. Sa chute s'est terminée sur une voiture stationnée dans la rue.

L'homme a été pris en charge par les pompiers et le SAMU et a été évacué au centre hospitalier de Fécamp. Les pompiers se sont introduits dans le logement via la fenêtre restée ouverte et ont ouvert à Police Secours. La victime vivait seule. Une enquête est en cours pour déterminer ce qui a conduit à sa chute.