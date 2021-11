Cherbourg : un toboggan aquatique de 45m sur la plage verte !

La patinoire provisoire de la place de Gaulle avait attiré des milliers de curieux, l'hiver dernier. Fort de ce succès, l'Union Cherbourg Commerces (UCC) a décidé de refaire parler d'elle pendant l'été, avec un nouveau concept...

"Splash in Cherbourg", toboggan aquatique géant de 45 mètres de long et 8 mètres de haut, va être installé sur la plage verte, du 10 juillet au 9 août. Cette structure gonflable sera "le plus grand toboggan jamais construit, inédit en France" selon l'UCC, qui espère attiser la curiosité au-delà des seules frontières de l'agglomération.

Des vestiaires seront à disposition pour pouvoir se changer et revêtir une tenue plus adéquat pour profiter des joies de la glisse... aquatique, cette fois. Le parking de la plage verte restera gratuit, bien sûr. Pour ceux qui auront un petit creux après la descente, un snack sera installé près du toboggan.

Pratique. "Splash in Cherbourg", du 10 juillet au 9 août, 5 euros les 6 descentes de toboggan géant. Des jeux seront organisés pendant l'été pour gagner des descentes.