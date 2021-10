Paris (AFP). Magali Noël, comédienne et interprète de Fais-moi mal Johnny, est décédée

Magali Noël, comédienne qui avait tourné avec Fellini et interprète espiègle de la célèbre chanson "Fais-moi mal Johnny", est décédée mardi matin à l'âge de 83 ans à Chateauneuf-Grasse (Alpes-Maritimes), a annoncé sa fille Stéphanie Vial-Noël à l'AFP. "Elle allait avoir 84 ans samedi, elle s'est éteinte dans son sommeil ce matin à 05h00", a déclaré sa fille. Magali Noël s'était fait remarquer au cinéma notamment dans trois films de Federico Fellini, dont elle était proche : La Dolce Vita, Satyricon et Amarcord. "A cette époque, "il y avait quatre stars: Girardot, Bardot, Moreau et maman", a déclaré sa fille. "C'était un sex-symbol", a-t-elle ajouté, "On la confondait souvent avec Sofia Loren". Magali Noël, de son vrai nom Magali-Noëlle Guiffray, restera dans les mémoires pour son interprétation de la chanson, osée pour l'époque, "Fais-moi mal Johnny" écrite par Boris Vian où elle déclarait aimer "l'amour qui fait boum !". "Il fallait l?espièglerie de Magali Noël pour la chanter", a déclaré à l'AFP le pianiste Hervé Sellin, qui l'a accompagnée pendant une trentaine d'années. Née à Izmir, en Turquie, Magali Noël avait eu une fille du comédien Jean-Pierre Bernard puis s'était remariée et avait adopté deux garçons. Elle s'est éteinte dans la maison de retraite où elle résidait.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire