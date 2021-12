L'expo complète d'Outsiders Krew enfin à Caen

Depuis deux ans, l'artiste Seb Toussaint et le photographe Spag parcourent le monde en quête de bidonvilles à peindre. C'est la première fois qu'ils présentent au public leur projet de manière aussi complète : dessins, photographies, vidéos, installations artistiques... Les artistes seront présents tout au long de l'expo pour rencontrer le public et échanger au sujet de leur projet “Share The Word”.

Pratique. L'expo a lieu du 9 au 15 juillet 2015 au 83 Rue de Geôle à Caen. Ouverte tous les jours de 11h30 à 19h30. Vernissage le jeudi 9 juillet de 19h30 à 22h. Entrée libre.