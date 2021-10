Washington (AFP). Irak: le Pentagone annonce la mort d'un recruteur de l'EI dans un raid

Un important recruteur du groupe Etat islamique (EI) a été tué dans un raid de l'aviation américaine le 15 juin à Mossoul, dans le nord de l'Irak, a annoncé lundi un porte-parole du Pentagone, le colonel Steve Warren. Tareq ben al-Tahar ben al Faleh al-Awni al-Harzi "intéressait" par ailleurs les autorités américaines pour son rôle présumé dans l'attaque contre le consulat américain de Benghazi le 11 septembre 2012, qui avait coûté la vie à l'ambassadeur des Etats-Unis en Libye, Christopher Stevens, et à trois autres Américains. "Sa mort va affaiblir les capacités de l'EI à intégrer des jihadistes originaires d'Afrique du Nord sur les fronts irakien et syrien, et élimine un homme ancré dans le terrorisme international de longue date", a souligné le colonel Warren dans un communiqué. Le département d'Etat américain, estimant que son rôle consistait à fournir à l'EI son contingent de kamikazes, avait proposé début mai une récompense de 3 millions de dollars pour des informations à son sujet. Ce jihadiste d'origine tunisienne avait été interrogé par un tribunal de Tunis sur l'attaque contre le consulat américain de Benghazi, avant d'être relâché en janvier 2013. Le 21 décembre 2012, il avait été longuement interrogé dans la capitale tunisienne par quatre agents de la police fédérale américaine (FBI). Le Trésor américain avait répertorié en septembre ce jihadiste comme étant l'un des premiers à avoir rejoint les rangs de l'EI, avant de prendre des responsabilités dans le califat proclamé par le groupe jihadiste sur les territoires qu'il contrôle en Irak et en Syrie. Les Etats-Unis sont à la tête d'une coalition internationale qui mène des frappes aériennes contre les positions de l'EI dans ces deux pays.

