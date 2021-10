Streaming : Taylor Swift en tête de nombreux artistes frondeurs

"Apple va s'assurer que les artistes seront payés pour le streaming, même pendant la période d'essai gratuite offerte à nos clients", a ainsi rassuré Eddy Cue, le vice-président aux services d'Apple, via Twitter. En attendant une hypothétique réponse de Taylor Swift, celle-ci est toujours absente des plates-formes de streaming, refusant l'idée que sa musique n'aurait pas de valeur et puisse être partagées gratuitement.

1.500 dollars le million d'écoutes

En 2014, Spotify a révélé le montant des sommes reversées aux artistes. Selon le type d'abonnement et le pays concerné, ces droits varieraient de 0,006 et 0,0084 dollar par écoute. La part revenant finalement à l'artiste, déduction faite de ce que touche sa maison de disque, serait 4 à 5 fois inférieure à cette somme, soit en moyenne 1.500 dollars pour un million d'écoutes aux États-Unis.

Face à une rémunération qu'ils jugent ridicule, de nombreux artistes refusent encore de laisser leur catalogue à disposition de Spotify ou Deezer, à l'image du groupe de rock AC/DC ou bien encore du très populaire chanteur de country américain Garth Brooks. A noter que les Beatles aussi sont absents de ces plates-formes. Ils ne seront pas non plus accessibles depuis Apple Music bien que leur oeuvre soit disponible au téléchargement via iTunes. Dans la catégorie des artistes qui s'insurgent devant une rémunération aussi faible, mais néanmoins présents sur Spotify et consorts, citons Radiohead ou encore Coldplay.

"Les artistes sont complètement floués"

En France, des figures emblématiques comme Jean-Jacques Goldman ou Francis Cabrel s'opposent également à ce système. Au moment de la sortie de son dernier album "In Extremis", Francis Cabrel a ainsi expliqué à Metronews ne pas comprendre l'engouement de ses confrères pour le streaming : "J'attends qu'on m'explique ce que ça apporte aux artistes. C'est une merveilleuse idée dans laquelle les artistes sont complètement floués [...] Ma maison de disques aimerait plutôt que j'y sois, mais j'attends une concertation logique sur ce sujet."

Même si Spotify, Deezer et, demain, Apple, mettent à disposition de leurs clients des millions de titres, ils se privent encore d'artistes majeurs et extrêmement populaires. En attendant des jours meilleurs, Spotify publie ce type message d'avertissement : "L'artiste ou ses représentants ont décidé de ne pas diffuser cet album sur Spotify pour l'instant. Nous essayons de les convaincre et espérons qu'ils changeront d'avis bientôt."