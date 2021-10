Oissel : il vole une voiture puis la conduit sans permis

Une voiture Renault type petit utilitaire emprunte une voie sans issue. Les policiers, soupçonneux, surveille le véhicule dans lequel se trouve de l'outillage et des cables électriques. Le conducteur sort du véhicule puis revient plusieurs minutes plus tard. Il sort de l'impasse avant d'en rejoindre une nouvelle.

La voiture était volée

Les policiers décident d'intercepter le conducteur et son passager. Les deux malfaiteurs de 16 et 17 ans et habitant Saint-Etienne-du-Rouvray sont interpellés pour vol de voiture et conduite sans permis pour le conducteur et recel de vol de voiture pour le passager. Le conducteur explique qu'il avait trouvé le véhicule avec les clefs sous le siège du conducteur.

Les deux auteurs des faits et le véhicule sont ramenés à l'hôtel de police. La voiture, qui n'a pas été déclarée volée, appartiendrait à un homme vivant dans le Val-d'Oise. Une enquête est en cours pour éclaircir les faits.