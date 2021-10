New York (AFP). Streaming: Taylor Swift fait plier Apple sur les royalties aux artistes

Apple a finalement décidé dimanche de payer des royalties aux artistes pendant la période d'essai de son site de streaming, après l'annonce par la pop star américaine Taylor Swift de son intention de boycotter ce nouveau service, s'estimant financièrement lésée. Le géant de Cupertino, qui doit démarrer au 30 juin un service de musique en ligne, a fait volte-face sur son système de rémunération des artistes après s'être trouvé dans le collimateur de la jeune chanteuse de 25 ans qui a déjà quitté le numéro un mondial du secteur, le suédois Spotify. Taylor Swift avait écrit dimanche sur son compte Tumblr "trouver choquant et décevant" qu'Apple Music ne la rémunère pas pour ses chansons qui seraient écoutées en ligne gratuitement pendant une période d'essai de trois mois réservée aux nouveaux abonnés. La chanteuse a estimé que cela allait "complètement à l'encontre de cette entreprise historiquement progressiste et généreuse" qu'est la marque à la pomme. Eddie Cue, vice-président responsable des services et logiciels internet d'Apple, a indiqué dimanche soir que le géant californien avait décidé de modifier son système et paierai des royalties aux artistes, même pendant la période d'essai de son service. Apple Music "paiera les artistes pour le streaming, même pendant la période d'essai gratuite" des abonnés, a-t-il tweeté. Le dirigeant d'Apple a précisé au journal de l'industrie musicale Billboard qu'il avait téléphoné à Taylor Swift, en tournée à Amsterdam, après avoir reçu l'accord du patron d'Apple Tim Cook, pour lui annoncer la nouvelle. Eddie Cue a encore indiqué qu'Apple n'avait jamais souhaité éviter de rémunérer les auteurs et qu'il avait entendu de nombreuses inquiétudes d'artistes en dehors de Taylor Swift. Celle-ci avait indiqué que son album "1989", en tête des ventes aux États-Unis l'an passé, serait inaccessible sur Apple Music, et avait assuré sur son compte qu'elle ne parlait pas uniquement en son nom mais pour tous les artistes "qui redoutent de s'exprimer publiquement parce qu'on admire et respecte tant Apple". Avec son nouveau service de streaming, Apple espère devenir le numéro un de la musique en ligne, où il devra toutefois prouver sa valeur ajoutée comparé au concert d'offres déjà proposées par Spotify, YouTube, Deezer et autres Pandora.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire