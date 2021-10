Kaboul (AFP). Afghanistan: un commando taliban attaque le parlement, combats en cours

Un commando rebelle taliban a attaqué lundi matin le parlement afghan à Kaboul, secoué par une forte explosion et des coups de feu, alors que des images de télévision montraient des députés paniqués fuyant le bâtiment enveloppé de fumée. L'assaut, toujours en cours en fin de matinée, a immédiatement été revendiqué par les talibans, très actifs ces jours-ci contre l'armée et le gouvernement dans plusieurs provinces du pays où la "saison des combats" bat son plein. Une forte explosion a d'abord frappé le complexe du parlement, situé à l'ouest de la capitale afghane, sans que l'on sache dans l'immédiat si elle avait fait des victimes. Un journaliste de l'AFP qui s'est rendu sur place a entendu des coups de feu autour du parlement. Une épaisse fumée noire s'échappait du quartier, provoquée par la police par un attentat à la voiture piégée. Les rebelles talibans ont immédiatement revendiqué l'attaque sur un de leurs comptes Twitter. "Plusieurs moudjahidines sont entrés dans le parlement, des combats sont en cours", a écrit sur Twitter Zabihullah Mujahid, le porte-parole habituel des talibans. Interrogé par l'AFP, Ebadullah Karimi, porte-parole de la police de Kaboul, a certes reconnu qu'il s'agissait d'une "attaque des talibans", mais il a nié que les combattants aient pu pénétrer à l'intérieur du parlement. "Ils sont quelque part à l'extérieur du bâtiment", a-t-il insisté. Les télévisions retransmettant des images en direct montraient l'hémicycle de la Wolesi Jirga, la chambre basse du parlement afghan, enveloppé de fumée, alors que les députés évacuaient le bâtiment. Lundi matin, les élus devaient entendre Mohammed Massoum Stanekzai, le candidat désigné par le président Ashraf Ghani au poste de ministre de la Défense, qui est vacant depuis l'élection présidentielle de 2014. "La session était en cours et nous attendions le candidat au poste de ministre de la Défense", a expliqué à l'AFP le député Mohammed Reza Khoshak. "Soudain, nous avons entendu une forte explosion suivie de plusieurs autres déflagrations de moindre importance", a-t-il poursuivi. Les rebelles talibans ont récemment lancé leur "offensive de printemps" qui s'est traduite par d'intenses combats dans plusieurs provinces du pays, ainsi qu'une série d'attaques à Kaboul. Ils ciblent généralement la police et l'armée afghanes, mais s'en prennent également à des lieux fréquentés par les étrangers. Cette nouvelle "saison des combats" est la première sans la présence massive des forces internationales, après les 13 années de conflit qui ont suivi la chute du régime taliban (1996-2001).

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire