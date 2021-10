Athènes (AFP). Grèce : Tsipras verra lundi les dirigeants des créanciers avant le sommet

Le Premier ministre grec Alexis Tsipras rencontrera lundi les dirigeants des institutions créancières de la Grèce (UE, BCE, FMI) avant le sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement européens à Bruxelles, a indiqué dimanche soir une source gouvernementale grecque. Après une rencontre avec le président du Conseil de l'Europe Donald Tusk, M. Tsipras participera à une réunion convoquée par celui-ci, en compagnie du président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, de la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, du président de la BCE Mario Draghi, et du chef de l'Eurogroupe (ministre des Finances de la zone euro) Jeroen Dijsselbloem, a-t-on appris de même source. M. Tsipras, qui a toujours prôné une solution du problème grec au niveau politique, a déjà multiplié les contacts personnels ce week-end en amont de cette journée de lundi cruciale pour son pays. Il s'agit en effet de trouver un accord financier qui permette le versement par les institutions créancières du pays de 7,2 milliards d'euros sans lesquels la Grèce risque de connaître un défaut de paiement au FMI, aux conséquences impossibles à calculer. Il s'est ainsi entretenu au téléphone avec la chancelière allemande Angela Merkel, le président français François Hollande et, déjà, M. Juncker.

