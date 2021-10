Bamako (AFP). Mali: la rébellion signe à son tour l'accord de paix

La rébellion à dominante touareg du nord du Mali a signé samedi à Bamako l'accord de paix entériné le 15 mai par le camp gouvernemental et la médiation internationale, censé aider à tourner définitivement la page du jihadisme dans cette partie du Sahel. L'accord vise à instaurer une paix durable dans le nord du Mali, qui a connu une série de rébellions touareg depuis les premières années d'indépendance du pays, en 1960. En 2012, cette vaste région a été transformée en sanctuaire et en base d'opérations jihadiste, jusqu'au lancement par la France de l'opération Serval en janvier 2013. Au nom de la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA, rébellion), Sidi Brahim Ould Sidati, un dirigeant du Mouvement arabe de l'Azawad (MAA), a ajouté sa signature à celles figurant déjà sur l'accord, sous les youyous de l'assistance, en présence du président malien Ibrahim Boubacar Keïta et du chef de la Mission de l'ONU, Mongi Hamdi. Auparavant, le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtane Lamamra, chef de file de la médiation internationale dans ces pourparlers, avait salué "un nouveau départ" pour le Mali. La CMA avait paraphé l'accord négocié depuis des mois à Alger la veille de sa signature le 15 mai à Bamako par le camp gouvernemental et la médiation internationale, mais exigeait pour le signer des discussions supplémentaires. Elle s'est engagée le 5 juin à Alger à venir le ratifier après avoir signé deux documents avec le gouvernement: l'un portant sur des garanties d'application prévoyant l'"insertion prioritaire et majoritaire des combattants des mouvements politico-militaires notamment de la CMA" au sein des forces de sécurité dans le Nord, et l'autre sur des "arrangements sécuritaires". - Casques bleus 'extrêmement vulnérables' - Dans une tribune publiée vendredi, les ministres français et néerlandais des Affaires étrangères Laurent Fabius et Bert Koenders, ce dernier ancien chef de la Mission de l'ONU au Mali (Minusma), ont encouragé la rébellion à franchir le pas. "C'est un texte signé par tous qui formera une base solide pour travailler à une paix durable", soulignent les deux chefs de la diplomatie, appelant les parties maliennes à veiller à l'application "de bonne foi de cet accord, de sorte que la population malienne puisse percevoir les dividendes de la paix rapidement". Ils exhortent les pays européens à augmenter leur contribution à la Minusma, estimant que cette crise touche "aux intérêts de l?Europe entière, au travers de la montée du terrorisme et de l?amplification des flux de migrants, et la mission de l'ONU joue un rôle essentiel dans la stabilisation du Mali et, indirectement, de la région". Le chef de la composante militaire de la force de l'ONU, le général danois Michael Lollesgaard, a déploré mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU de graves lacunes de ses troupes en termes d'entraînement, de logistique et de capacités de renseignement, qui les rendent "extrêmement vulnérables". Les derniers obstacles à la signature par la rébellion ont été écartés cette semaine avec la levée par le gouvernement des mandats d'arrêt visant une quinzaine de responsables rebelles - dont plusieurs étaient présents à la cérémonie samedi - puis l'évacuation vendredi de la ville de Ménaka (nord-est) par les groupes armés pro-Bamako. Ce retrait, prévu par l'arrangement sécuritaire signé à Alger le 5 juin, était une exigence des rebelles, chassés de Ménaka le 27 avril, pour signer l'accord. Cette signature est "un pas nécessaire et très attendu parce que ça va permettre de clarifier la situation sur le terrain", a affirmé à l'AFP l'éditorialiste malien Souleymane Drabo. Elle va permettre d'isoler les "bandes incontrôlées, jihadistes, narcotrafiquants qui continuent les violences sur le terrain. Au plan de la sécurité, c'est le premier avantage que l'on attend", a expliqué M. Drabo, soulignant néanmoins que cela ne signifiait pas automatiquement "le rétablissement de la sécurité". Dans un rapport publié le 22 mai, le groupe de réflexion International Crisis Group (ICG) prévenait que, sans le rétablissement d'un cessez-le-feu solide, l'accord ne permettrait pas d'établir "la distinction entre groupes politico-militaires et +groupes terroristes+ tant attendue par les forces internationales". Selon les analystes d'ICG, "le recours aux armes resserre au contraire les liens entre groupes politico-militaires de tous bords et éléments plus radicaux ou criminels, les premiers ayant besoin des seconds pour affronter leurs adversaires".

