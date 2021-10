Kandahar (Afghanistan) (AFP). Afghanistan: 14 membres d'une famille tués par une bombe artisanale

Au moins 14 membres d'une même famille ont été tués samedi dans l'explosion d'une bombe artisanale placée en bordure d'une route de la province afghane du Helmand, fief des rebelles talibans dans le sud du pays, a-t-on appris auprès des autorités. "Au moins 14 civils ont été tués et cinq autres blessés dans l'explosion d'une bombe artisanale dans le district de Marja, ils faisaient tous partie de la même famille", a déclaré à l'AFP, Mohammed Jan Rassolyar, gouverneur-adjoint du Helmand. Nabi Jan Mullahkhail, le chef de la police provinciale, a quant à lui fait part d'un bilan de 16 morts et trois blessés. Selon lui, l'engin a explosé au passage de la camionnette qui transportait la famille, dont "de nombreux femmes et enfants". La bombe a détoné une heure avant la rupture du jeûne du ramadan. Les victimes venaient de Lashkar Gah, la capitale provinciale du Helmand, et rentraient chez elles, dans le district de Marja. Le Helmand et la province voisine de Kandahar sont le berceau de l'insurrection des rebelles talibans. Il s'agit du premier attentat d'envergure recensé depuis le début du ramadan qui a commencé jeudi soir en Afghanistan. Il n'a pas été revendiqué, mais les attentats-suicide et les engins explosifs placés en bordure de route sont les armes de prédilection des talibans. Les rebelles islamistes combattent les forces de l'Otan et les forces de sécurité afghanes depuis qu'ils ont été chassés du pouvoir fin 2001 par une coalition internationale.

