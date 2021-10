Sanaa (AFP). Yémen: attentat et raids aériens au lendemain de l'échec des pourparlers de Genève

L'EI a revendiqué un nouvel attentat ayant fait deux morts samedi à Sanaa, capitale contrôlée par les rebelles chiites qui ont été visés dans le sud du Yémen par des raids de la coalition arabe, au lendemain de l'échec des pourparlers à Genève. A l'issue de cinq jours de navettes à Genève entre les délégations rivales, l'émissaire de l'ONU a annoncé vendredi l'échec des efforts pour une trêve dans le conflit qui dure depuis fin mars. Il n'a pas annoncé de date pour une reprise des pourparlers entre les rebelles chiites Houthis et le gouvernement en exil. Un cessez-le-feu "a besoin de plus de consultations, mais peut être conclu assez rapidement", a déclaré à Genève l'envoyé spécial des Nations unies pour le Yémen, Ismail Ould Cheikh Ahmed. A Sanaa, une voiture piégée a explosé à la fin de la prière de la mi-journée devant une mosquée fréquentée par des chiites, faisant deux morts 16 blessés selon une source médicale. L'attentat, revendiqué aussitôt par le groupe Etat islamique (EI), selon le site américain de surveillance des groupes jihadistes SITE, s'est produit devant la mosquée Kobbat al-Mehdi dans la vieille ville de Sanaa. Un photographe de l'AFP qui s'est rendu sur place a vu la carcasse de la voiture utilisée dans l'attentat et constaté des dégâts à l'entrée de la mosquée et dans une maison proche, dont les vitres ont volé en éclat. L'EI avait déjà revendiqué une série d'attentats à Sanaa contre des mosquées chiites ayant fait plus de 30 morts mercredi, à la veille du mois de jeûne musulman du ramadan. Ces cinq attentats simultanés avaient aussi visé la maison d'un responsable de la rébellion chiite qui contrôle la capitale yéménite. Les Houthis pro-iraniens se sont emparés depuis juillet 2014 de vastes régions du Yémen. Depuis le 26 mars, une coalition arabe commandée par l'Arabie saoudite a lancé une campagne aérienne visant à empêcher ces insurgés de prendre le contrôle de tout le pays, voisin du royaume saoudien. - Raids sur Aden - Quelques heures seulement après l'annonce de l'échec des consultations de Genève, l'aviation de la coalition a accentué ses raids contre les rebelles Houthis à Aden, la grande ville du sud du Yémen. Elle a lancé samedi à l'aube quinze raids contre des positions des rebelles autour de cette ville portuaire objet d'âpres comabts, a indiqué un responsable de l'armée yéménite. Ces frappes se sont concentrées sur les entrées nord, est et ouest d'Aden, la deuxième ville du pays, a expliqué à l'AFP ce responsable fidèle au président en exil, Abd Rabbo Mansour Hadi. "L'objectif est de desserrer l'étau des Houthis sur Aden et d'aider les Comités de résistance populaire (les combattants hostiles aux Houthis, NDLR) à regagner du terrain perdu", a-t-il déclaré. Les rebelles ont bombardé, en représailles, des quartiers d'Aden, tuant quatre personnes et en blessant de nombreuses autres, a affirmé ce responsable. Un hôpital public a confirmé le bilan de quatre morts. Par ailleurs, le vice-gouverneur d'Aden, Nayef al-Bakri, a indiqué qu'un navire chargé d'une aide du Programme alimentaire mondial (PAM) n'avait pas pu accoster à Aden en raison des combats. Le navire, chargé notamment de farine, a été dérouté vendredi vers Hodeïda (ouest), sur la mer Rouge. Le vice-gouverneur a accusé les Houthis d'avoir intentionnellement empêché le navire d'entrer à Aden afin qu'il se rende à Hodeïda, dont ils contrôlent le port.

