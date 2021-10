Paris (AFP). Renaud prépare un nouvel album

Renaud, qui n'a plus publié d'album depuis "Molly Malone" en 2009, a écrit de nouvelles chansons et compte très prochainement enregistrer un nouveau disque, selon des propos du chanteur rapporté samedi par Le Parisien. "J'ai écrit 14 chansons, je veux les enregistrer vite", assure l'auteur de "Mistral gagnant", que le journal a très brièvement rencontré à L'Isle-sur-la-Sorgue, la commune du Vaucluse où il est désormais installé. Thierry Séchan, le frère de Renaud, confirme qu'il a écrit "douze, quatorze chansons qu'il va enregistrer du 15 juillet au 15 août à Bruxelles". "Il a fait toutes les paroles. Et les musiques ont été composées par son bassiste Michaël Ohayon et son gendre, le chanteur Renan Luce, qui a fait quatre musiques. L'album est presque terminé", selon Thierry Séchan. Renaud, ex-chroniqueur à Charlie Hebdo, a notamment écrit une chanson "J'ai embrassé un flic" en "référence à la manifestation du 11 janvier, à ses amis de Charlie et aux deux policiers tués pendant les attentats", ajoute le frère du chanteur. Pour autant, continue ce proche, "pour l'instant, il ne peut pas chanter": "Trop de cigarettes, trop de Ricard. Il faut d'abord qu'il trouve un ORL. C'est indispensable." Pour autant, le chanteur qui a connu de nombreuses périodes de dépression et vient de fêter ses 63 ans "va bien", selon son frère. "Je ne vous dirai pas qu'il a arrêté de boire parce que ce serait mentir, mais ça va, il n'est plus saoul." Le slameur Grand Corps Malade, l'un de ceux qui ont repris ses chansons dans les deux albums hommage "La bande à Renaud" parus l'an dernier, fait partie de ceux qui lui ont redonné envie d'écrire, ajoute encore Thierry Séchan. Fin mai, un sondage a désigné "Mistral gagnant", la ballade de Renaud parue en 1985, comme la "chanson française préférée de tous les temps", devant "Ne me quitte pas" de Brel et "L'aigle noir" de Barbara. L'activité discographique du "chanteur énervant" s'est sérieusement ralentie depuis 20 ans. Son dernier album de chansons inédites remonte à 2006 ("Rouge sang"), Renaud n'ayant depuis publié qu'un album d'adaptations de chansons irlandaises baptisé "Molly Malone" (2009).

