Monterrey (Mexique) (AFP). Mexique : dix morts lors d'une fusillade près de Monterrey

Dix personnes ont été tuées vendredi lors d'une fusillade dans un entrepôt de bière, près de Monterrey, dans le nord du Mexique, selon les autorités locales. Plusieurs hommes armés sont arrivés à bord de deux véhicules et ont ouvert le feu sur des personnes à l'intérieur de ce local, vers 20h00 GMT, dans la ville de Garcia, selon le procureur de l'Etat de Nuevo Leon, Javier Flores. Les autorités privilégient la piste d'un règlement de compte entre deux bandes criminelles selon le procureur, qui a précisé que sept kilos de marijuana avaient été retrouvés sur place. Sept personnes sont mortes durant l'attaque et trois ont succombé à leurs blessures à l'hôpital, selon M. Flores. Plusieurs des victimes ont été retrouvées nues ou à moitié nues, a-t-il précisé. Des enquêteurs, sous couvert d'anonymat, ont indiqué que d'anciens membres du cartel des Zetas utilisaient ce lieu pour organiser leur trafic. La police locale avait dans un premier temps décrit l'endroit comme un bar. La ville de Garcia (145.000 habitants) est le fief du nouveau gouverneur de l'Etat de Nuevo Leon, Jaime Rodríguez alias "El Bronco" ("La grande gueule"). Jaime Rodríguez est devenu le premier gouverneur indépendant de l'histoire du Mexique lors des élections locales et législatives du 7 juin dernier. Sa lutte contre le cartel des Zetas, lorsqu'il était maire de Garcia, lui a valu une grande popularité dans la région. "El Bronco" affirme avoir survécu à cette époque à deux tentatives d'assassinat. Sa fille, alors âgée de 2 ans, aurait par ailleurs été brièvement enlevée. Le leader du cartel des Zetas, Omar Trevino, alias "Z-42", a été arrêté en mars dernier dans la banlieue de Monterrey. Son groupe criminel est notamment accusé d'avoir incendié en 2010 le casino de cette ville, provoquant la mort de 52 personnes. Situé à la frontière avec les Etats-Unis, le riche Etat industriel de Nuevo Leon est le théâtre d'affrontements violents entre les cartels pour le contrôle des routes de la drogue.

