Petit-Couronne et son Archifête

Rendez-vous populaire attendu, l'Archifête propose un nouveau répertoire hybride mariant théâtre, musique, danse et acrobaties. Dans une ambiance chaleureuse, le public familial aura plaisir à découvrir ces animations de plein air.

On retrouve cette fois les facteurs d'amour de la Cie Hydragon, amateurs de lettres enflammées et de courses vélocipédiques et musicales, l'incroyable histoire des trois mousquetaires racontée à deux et en une demi-heure, défi époustouflant de la Cie AFAG, la fanfare entraînante Gipsy Pigs pour un audacieux tour de chant périlleux ainsi que les farces loufoques du collectif La Bascule dans Rien n'est moins sûr. Un week-end haut en couleur.

Pratique. Samedi 20 et dimanche 21 juin. Centre-ville de Petit-couronne. Gratuit. www.ville-petit-couronne.fr