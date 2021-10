Tendance Ouest fête la musique à Granville

L'année dernière plus de 30 000 spectateurs se sont ainsi réunis à Granville. Cette année, avec pour tête d'affiche Axelle Red, ce nouveau Tendance Live annonce une soirée estivale stylée et rythmée. Le temps d'une soirée, pas moins de dix groupes se succèderont sur scène, d'Archimède à Michaël Canitrot et de Jean-Baptiste Maunier à Likesberry, la découverte pop de l'année. Cette soirée offre un palmarès de chanteurs et un tour d'horizon de la scène actuelle.

Tendances actuelles

Si Igit est la révélation de The Voice,Boulevard des Airs détient déjà quant à lui un disque d'or : des groupes donc très prometteurs et tout à fait dans l'air du temps !

Pratique. Samedi 20 juin à 19h. Place Fontaine Bedeau à Granville. Gratuit. Infos sur www.tendanceouest.com