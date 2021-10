C'est la fête au moulin de la Pannevert ce week-end

Aujourd'hui entretenu par une association de passionnés, le moulin ouvre ses portes au public à l'occasion de la journée nationale des moulins. "Depuis la création de l'association en 2004, le mécanisme intérieur, le vannage et la toiture ont été restaurés, explique Sylvie Lesage, la présidente. Nous espérons surtout pouvoir refaire la roue dans les années à venir." En activité jusqu'en 1927, ce moulin témoigne de l'importance du Robec dans l'économie de la ville. "Il n'y a plus que quatre moulins encore en élévation sur ce cours d'eau aujourd'hui", déplore Sylvie. Alors pour faire connaître ce joyau du patrimoine et réunir des fonds, le moulin accueille dimanche des expositions d'art, des ventes de livres et de crêpes et un jeu de pêche au trésor: une sortie familiale instructive et insolite.

Pratique. Dimanche 21 juin, de 10 à 18h. Moulin de la Pannevert à Rouen. Gratuit. www.moulindelapannevert.over-blog.com. Tél. 06 14 09 76 13