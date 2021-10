Paris (AFP). Handicap: comment profiter sans galère de vacances 100% adaptées?

"Ce que nous voulons, c'est conquérir la planète !", lance à la veille de l'été le fondateur de handiBooking, plateforme de réservation à destination des touristes handicapés, qui vient de partir à l'assaut du Brésil où se tiendront les jeux paralympiques en 2016. "C'est un site communautaire unique, exclusivement tourné vers le monde du handicap. Il permet d'organiser ses vacances en toute sécurité, en France et à l'étranger, et d'échanger des infos", explique à l'AFP Christian Gatta, dont l'épouse est malvoyante, et qui a créé cette start-up voici un an. La plateforme propose ses services en français, anglais et espagnol. Fin août, s'y ajouteront le portugais (brésilien), l'allemand et l'italien. Hôtels, campings, locations, chambres d'hôtes ou gîtes intégrés sur www.handiBooking.com doivent obligatoirement avoir un label d'hébergement adapté, contrôlé par les Etats. "Après la Belgique, l'Espagne, le Brésil et le Canada -- convention signée le 15 juin avec le Québécois Kéroul--, d'autres pays devraient nous rejoindre dont la Thaïlande, le Portugal, Israël ou la Turquie", assure M. Gatta, également trésorier de Tourisme et Handicaps. Cette association labellise et recense les destinations "accessibles", tout comme d'autres sites: celui de l'APF (Association des paralysés de France), le portail de locations Abritel, Belambra, Cap France ou Cléavacances, qui comprennent des offres adaptées aux personnes à mobilité réduite. Les Gîtes de France proposent aussi des locations labellisées Tourisme et Handicaps et Le Petit Futé un guide Handitourisme. "Avec handiBooking, adieu les mauvaises surprises. Pas de chambre +accessible+ au 1er étage sans ascenseur ni d'établissements qui ne sont pas aux normes pour les malvoyants (éclairage à fort contraste, taille de police supérieure sur les documents) malgré l'affichage d'un logo", relève-t-il. Christian Gatta doit rencontrer début juillet le Premier ministre chinois en visite à Paris. "Les Chinois étaient très surpris de ma requête". "Le marché de la réservation touristique en ligne est hyper concurrentiel. L'un des sites les plus fréquentés affiche un critère d'accessibilité, mais c'est seulement déclaratif. Avec tous les risques que cela comporte". De plus, l'option "accessible aux personnes à mobilité réduite" se trouve après "animaux domestiques admis" "Pas très agréable !". A ce jour, handiBooking propose près de 400 hébergements et compte en moyenne de 900 à 1.200 visiteurs uniques par jour. Après une émission qui lui était consacrée, ils sont néanmoins passés à 23.000 !. "Nous sommes au tout début de l'aventure". -Vols et trains 'amicaux'- Depuis peu, la plateforme a un parrain de choc: Philippe Croizon, amputé des quatre membres, qui a traversé la Manche, relié les cinq continents à la nage Handibooking met aussi en ligne un annuaire des lieux touristiques labellisés accessibles (restaurants, sports, visites). L'handinaute peut effectuer sa recherche par type d'hébergement, activité, région. La plateforme est aussi dotée d'une carte interactive et d'une assistance vocale pour les malvoyants. L'accès est gratuit, le site qui emploie 8 salariés se rémunère grâce aux commissions versées par les hébergeurs (10%, dont 3% reversés à des associations). A partir de juillet, vols et trains adaptés pourront aussi être réservés sur la plateforme grâce à un accord-cadre avec Amadeus. "Nous valoriserons les compagnies +amicales+", précise M. Gatta. "Tant pis pour les autres". La compagnie EasyJet a ainsi été condamnée pour discrimination pour avoir refusé d'embarquer une passagère handicapée qui voyageait sans accompagnateur.

