Petit-Quevilly : deux jeunes se promènent avec un canon qui dépasse de leur sac

Le service de police est alerté par des promeneurs du parc près de la piscine de Petit-Quevilly qui ont aperçu deux jeunes avec un canon dépassant de leur sac à dos, le jeudi 18 juin. Des policiers qui sont sur le secteur viennent au contact de ces deux jeunes agés de 17 et 18 ans, qui sont assis sur un banc.

Une arme factice

Les deux jeunes hommes habitant Petit-Quevilly et Grand-Couronne expliquent qu'il s'agit en réalité d'une réplique air-soft du pistolet mitrailleur M16, qui tire des billes en plastique. L'arme est appréhendée par les policiers et les individus entendus. L'arme n'a pas été rendue, et le justice est saisie pour savoir qu'est ce qu'il va advenir d'elle.