Pascal Ausseur, nouveau préfet maritime

Le vice-amiral Pascal Ausseur a été nommé mercredi 17 juin commandant de la zone maritime Manche et mer du Nord, commandant de l’arrondissement maritime Manche – mer du Nord et préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord. Il est élevé aux rang et appellation de vice-amiral d’escadre.

Le nouveau préfet prendra ses fonctions le 1er août prochain, à Cherbourg. Il succède ainsi à Emmanuel Carlier, arrivé en juin 2013 dans le port du Cotentin.

Il arrive de Paris, où il occupait les fonctions de chef de cabinet militaire, auprès du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian.