Bruxelles (AFP). Grèce: sommet de la zone euro lundi soir à Bruxelles

Un sommet exceptionnel des chefs d'Etat et de gouvernement des 19 pays de la zone euro consacré à la Grèce sera organisé lundi soir à Bruxelles, a annoncé jeudi soir le président du Conseil européen, Donald Tusk. "J'ai décidé de convoquer un sommet de la zone euro le lundi 22 juin à 19H00 (17H00 GMT). Il est temps de discuter de façon urgente de la situation de la Grèce au plus haut niveau politique", a déclaré M. Tusk, cité dans un communiqué. Il a précisé avoir pris cette décision "à la lumière du résultat de la réunion de l'Eurogroupe", qui réunit les ministres des Finances de la zone euro, avec les créanciers de la Grèce ce jeudi à Luxembourg. Cette réunion de la zone euro consacrée à la Grèce s'est conclue sans accord, ni aucune décision, rapprochant un peu plus le pays d'un défaut de paiement à la fin du mois, ont indiqué plusieurs responsables européens en début de soirée. Lors de la conférence de presse de clôture de la réunion, le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici, a appelé les autorités grecques à accepter un "compromis raisonnable" pour éviter "un sort catastrophique", tandis que le président de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, a souhaité qu'Athènes fasse enfin de nouvelles propositions "crédibles". "L'urgence est de rétablir le dialogue, avec des adultes dans la salle", a pour sa part lancé la patronne du FMI, Christine Lagarde. Athènes doit rembourser quelque 1,5 milliard d'euros au FMI le 30 juin. Or les caisses sont vides, ce qui rend impératif le versement au pays des 7,2 milliards d'euros promis par ses créanciers, UE et FMI, mais en suspens depuis des mois. "Si le paiement dû au 30 juin n'est pas effectué, la Grèce sera en situation de défaut par rapport au FMI", a averti Mme Lagarde.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire