Sortir dans l'Orne : vendredi 19 juin

Ce soir, c'est la Nuit des Sports à l'Aigle. L'occasion pour la ville de récompenser les sportifs de l'année. Rendez-vous, ce vendredi, dés 19h à la salle de Verdun à l'Aigle. C'est ouvert à tous, l'entrée est gratuite.



Ce soir également, participez à la soirée Alencon Soul Project à la Luciole d'Alençon. Des élèves du conservatoire se produiront sur la scène pour intérpréter les plus grands standards de la soul music. L'entrée est gratuite. Toutes les infos sur La Luciole



Dimanche, la manifestation Retro Passion se tiendra à Saint-Denis-de-Méré. Au programme de cette journée, une bourse d'échange, un rallye touristique et un concours d'élégance ainsi qu'une exposition. Plus de renseignements auprès de la Mairie de Saint-Denis-de-Méré.



Demain, fêtez la musique avec Tendance Ouest à Granville. Rendez-vous dés 19h pour un concert gratuit, Place Fontaine Bedeau. Plus d'infos ICI