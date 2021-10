Une start-up caennaise sort la réalité virtuelle de votre poche

Deux lentilles, deux morceaux de cartons à assembler, et votre smartphone : c'est tout ce qu'il a fallu aux deux Caennais Nicolas Venturelli et Julien Vallée pour créer leur propre casque de réalité virtuelle. Et pour la première fois, il tient dans la poche !