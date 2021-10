Nanterre (AFP). Levallois-Perret: interrogations sur la rémunération de Teddy Riner

Le judoka champion olympique Teddy Riner est-il trop payé par son club de Levallois-Perret? C'est une des questions soulevées par la chambre régionale des comptes (CRC) d'Ile-de-France dans un rapport de mars sur la gestion du Levallois Sporting Club (LSC) entre 2008 et 2013, que s'est procuré l'AFP. Au cours de cette période, "la situation financière du LSC s'est sensiblement détériorée", constate la CRC dans ce rapport daté du 3 mars, qui relève "la forte progression des charges de personnel, avec notamment le recrutement d'un judoka professionnel de tout premier plan mondial". "Censée accroître le rayonnement national et international du club et de la ville" des Hauts-de-Seine, la venue en septembre 2009 de Teddy Riner ("M. Y" dans le rapport), "n'a pas entraîné de hausse importante des recettes issues des sponsors privés, mais il a lourdement pesé sur la masse salariale du club", note-t-elle. En 2010, le judoka a touché 192.682 euros, une rémunération brute qui a "progressé sensiblement les années suivantes" pour atteindre 429.293 euros en 2013, grâce à "des clauses contractuelles favorables", comme "une part variable de sa rémunération en fonction de ses performances sportives". "Un champion, ça coûte cher", répond le président du LSC, Bertrand Percie du Sert, qui assure à l'AFP avoir "tout fait" pour que le sportif "ne parte pas s'entraîner à l'étranger". "Nous avons une mission d'intérêt général", martèle-t-il. "Si les clubs ne sont plus là pour fabriquer des champions, qui le fera?" Il rappelle aussi que la star du judo s'entraîne au moins une fois par semaine dans cette ville huppée de l'ouest parisien, que le logo du club est floqué sur ses kimonos et que figure à son contrat l'obligation de citer le LSC en interview et de rencontrer les jeunes adhérents. "C'est grâce à lui et aux champions qui l'ont précédé que le club a bâti sa réputation et attire autant de demandes d'adhésion, de Levallois et d'ailleurs. C'est aussi grâce à lui que l'on peut proposer le sport pour tous à des prix abordables", insiste M. Percie du Sert. Contacté par l'AFP, l'entourage de Teddy Riner a fait savoir que le judoka, actuellement en vacances, ne s'exprimerait pas sur ce dossier. - Premier club omnisports de France - Le rapport de la CRC pointe également d'autres problèmes: la "participation active" sans "fondement" du maire et "président d'honneur" Patrick Balkany au conseil d'administration; l'organisation de manifestations sportives commerciales dans des locaux municipaux mis à disposition "à titre gracieux" et qui devraient "donner lieu à paiement de redevances" ou encore "la situation de dépendance financière (du club) vis-à-vis de la ville", qui contribue en moyenne à plus de 50% de ses recettes de fonctionnement (contre 25% pour les cotisations). Isabelle Balkany, première adjointe au maire Les Républicains, n'a pas souhaité faire de commentaires. Mais dans un courrier adressé à l'institution consulté par l'AFP, la municipalité rejette "une quelconque ingérence de la ville - et plus particulièrement de son maire - dans la gestion de l'association". Joint par l'AFP, Arnaud de Courson, conseiller municipal d'opposition DVD, a dénoncé "les dérives du sport à Levallois" et la mauvaise gestion du club, qu'il voit comme un "bras armé de la mairie" agissant "sans avoir à rendre compte au conseil municipal". Le dirigeant du LSC réfute. "Depuis trois ans, nos partenariats privés sont en baisse considérable, mais ça nous a conduits à repenser un certain nombre de choses dans notre fonctionnement", souligne-t-il. Le rapport définitif de la CRC sera présenté au conseil municipal lundi et publié par la suite. Fondé en 1983 par Patrick Balkany, le LSC, association "loi de 1901" qui compte près de 17.000 adhérents, se définit comme étant "le premier club omnisports de France". Il compte deux sections consacrées au haut niveau, le judo et l'escrime.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire