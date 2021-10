Le premier restaurant Star Wars ouvre au Brésil

Le Jedi’s Burger and Grill vient d'ouvrir dans la ville de Sao Paulo au Brésil, un établissement qui respecte l'univers de Star Wars de A à Z. Dans le diaporama ci-dessous vous verrez que les personnages cultes sont présents, de Dark Vador en passant par la Princesse Leia ou encore Luke Skywalker.

En plus d'une déco aux couleurs de la saga, les menus ont également été adapté en conséquence à l'image du burger Dark Vador, du Stormtrooper ou encore du steak tartare sauce Jedi.

Fast-food will be with you.